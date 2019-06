Lampedusa, la Sea Watch 3 interpella la Corte di Strasburgo

Ha chiesto aiuto alla Corte di Strasburgo per una richiesta di "misure provvisorie" , la Sea Watch 3, a largo di Lampedusa da giorni con circa 40 persone a bordo.

La Corte in base ai suoi regolamenti può chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani".

L'ong chiede di far sbarcare i migranti in Italia.