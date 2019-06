Palermo, confiscati beni per 1,6 mln a esponente della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù

Confiscati, dai carabinieri del Ros di Palermo, beni per 1,6 milioni di euro nei confronti di un esponente della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

L'uomo, in passato, è stato ritenuto il reggente del clan, ma al momento è in carcere, all'ergastolo, perchè ritenuto responsabile di un omicidio. Il 73enne fu coinvolto negli anni ’80 nella sanguinosa guerra di mafia tra famiglie palermitane e i corleonesi in ascesa. Il provvedimento ha riguardato 3 immobili dove erano dislocate importanti attività commerciali.