Siracusa, cambia la viabilità in Piazza Archimede: chiusi alla circolazione veicolare più punti

Chiuso alla circolazione veicolare del tratto interposto tra l’edificio della ex Banca d’Italia e il Bar Centrale, fatta eccezione per i veicoli dei residenti ma per il tempo necessario al raggiungimento delle loro rimesse private o all'uscita dalle stesse.

Così cambia la viabilità in piazza Archimede, a seguito di un'ordinanza disposta dal settore Mobilità e Trasporti.

Nel tratto interposto tra il bar Centrale e l’intersezione con via Roma, sul lato destro del senso di marcia, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24; e nella restante parte della piazza sarà in vigore il senso unico con direzione da corso Matteotti a via della Maestranza.

Revocati lo stallo per le persone diversamente abili ubicato davanti l’ingresso dell’Unicredit, e al suo posto previsti 2 stalli taxi da realizzarsi a pettine. Cambia anche la fermata del bus, che sarà prevista in corso Matteotti, prima dell’intersezione con via Scinà, sul lato destro del senso di marcia, affiancata al marciapiede. Previsti ancora 2 stalli per le operazioni di carico e scarico merci, sul lato destro del senso di marcia, immediatamente dopo lo stallo fermata bus, da realizzarsi affiancati al marciapiede. Disposto inoltre che queste operazioni possano essere svolte solo nei giorni feriali, dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 17.

Prevista infine la chiusura alla circolazione veicolare in via dell’Amalfitania nel tratto interposto tra via Landolina e piazza Archimede.