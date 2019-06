Siracusa, Cuore non Mente: da oggi via alla campagna di sensibilizzazione su Alzheimer al Raiti

Sarà presentata questa sera alle 19.30, l’Istituto Comprensivo Raiti di Siracusa, in occasione della festa di fine anno scolastico, la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla malattia dell’Alzheimer.

L’iniziativa ha come obiettivo promuovere una nuova sensibilità nei confronti di una patologia di cui si parla ancora troppo poco, attraverso molteplici eventi di tipo culturale, scientifico e artistico.

L’evento principale, attorno al quale ruota la campagna, sarà la realizzazione di un cortometraggio; e con la raccolta fondi sul sito www.laboriusa.com, chiunque potrà contribuire, anche con una piccola donazione, affinché la scuola possa acquistare/affittare le attrezzature e i materiali di scena per girare il film.