Siracusa, “Scuole inclusive, a che punto siamo?”: il seminario al Chindemi

Si intitola “Scuole inclusive: a che punto siamo? Una ricerca nelle scuole del primo ciclo della città di Siracusa” il seminario che si svolge mercoledì 26 giugno dalle 10 alle ore 13 presso l'Istituto Chindemi, plesso di via Basilicata, rivolto ai docenti, ai dirigenti scolastici e gli educatori.

La ricerca condotta nelle scuole siciliane e spagnole ha come focus l’inclusione scolastica degli alunni stranieri e le pratiche interculturali.

L’evento è inserito tra le attività del progetto di ricerca internazionale Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities, finanziato dalla Commissione Europea (Programma REC - RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME 2014-2020) condotto dall’Università Kore di Enna (capofila), dall’Università di Catania, dall’Università di Palermo, dall’Universitat Autonoma de Barcelona, in partenariato con il CISS di Palermo, il Comune di Siracusa e il Comune di Palermo.