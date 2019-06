Augusta, bagnante disperso: ritrovato in serata sulla scogliera

Era uscito di casa per fare la sua solita nuotata “Baia del Silenzio” e “Baia del Gambero” ad Augusta, per poi non rientrare. Da qui è partito l'allarme lanciato dai genitori del ragazzo che hanno allertato la Guardia Costiera. Ad ispezionare la zona un'unità navale, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, con l'ausilio di Nucleo Subacquei.

Il bagnante è stato trovato alle 21, esausto, sulla scogliera, dopo che era riuscito a guadagnare la riva con molte difficoltà. Per i controlli del caso è stato chiamato il 118