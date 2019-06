Siracusa, pedonalizzare la Giudecca e chiudere il porticato dell’ex albergo scuola di via Crispi: le interrogazioni di Buccheri

Annuncia due interrogazioni all'Amministrazione il consigliere comunale Andrea Buccheri, in occasione del Question Time che si svolgerà il 27 giugno alle 18.30. Pedonalizzazione della Giudecca e chiusura del porticato dell’ex albergo scuola di via Crispi, saranno i temi trattai.

"Sono rivolte entrambe all’immagine della città – sottolinea il consigliere comunale del gruppo Democratici per Siracusa – La pedonalizzazione della Giudecca è stata molto apprezzata da residenti, commercianti e turisti negli anni scorsi e non vedo motivi che possano ostacolarne o impedirne la riproposizione. Ci sono anche due delibere di giunta municipale (la 70 del 2016 e la 161 del 2018) che vanno in questa direzione. Per quanto riguarda la seconda interrogazione – prosegue Buccheri - si riferisce al decoro di una città che non può offrire come biglietto da visita ai turisti che arrivano in treno o in bus il bivacco dei senza tetto in un porticato di un palazzo abbandonato. "