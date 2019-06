Noto, incendio nel parcheggio di Eloro: 38 auto in cenere. Le fiamme partite dall'esterno del terreno

All'indomani dell'incendio all'interno del parcheggio di Eloro è il momento di fare la conta dei danni. Non sarebbero 50 le macchine coinvolte nel rogo, ma 41 di cui 38 totalmente distrutte mentre 3 hanno avuto solo qualche danno.

Secondo quanto ricostruito fino al momento, l'incendio non sarebbe partito dall'interno del parcheggio (un terreno privato), ma dall'esterno per poi divampare fino alle auto. I proprietari delle auto provengono da tutta la Sicilia.

Per il trasporto dei bagnanti, proprietari delle auto in fiamme, il Comune di Noto ha messo a disposizione le navette.

Non si conosce ancora l'origine del rogo.