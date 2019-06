Siracusa, Ortigia: prove di staticità nelle vie Eolo e Nizza

Prove di staticità attraverso prove di carico in programma domani nelle vie Eolo e Nizza, in Ortigia.

Dalle 7:30 alle 19:00, in via Eolo, vigerà il divieto di transito e di sosta con rimozione su entrambi i lati; in via Nizza, nel tratto interposto tra largo della Gancia e il civico 50, sarà attiva l’inversione del senso di marcia con direzione Belvedere San Giacomo e il divieto di sosta su entrambi i lati.

I veicoli provenienti da via Larga, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Nizza, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra. In Via Nizza, nel tratto interposto tra via Eolo e il civico 14, istituzione del senso unico di marcia con direzione Belvedere San Giacomo.