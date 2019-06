Maturità 2019, via agli esami orali: debuttato le tre buste

Terminate le prove scritte dell'esame di Maturità, si comincerà, tra oggi e martedì, con gli esami orali. Addio alla tesina, debuttano invece le tre buste, altra novità di questo esame dopo la doppia prova scritta.

Gli studenti troveranno davanti a loro tre buste precedentemente predisposte dalla stessa commissione: all'interno ci saranno alcuni materiali per avviare i colloqui. Sono previste tante buste quanti sono i candidati più due unità, in modo tale da assicurare anche all'ultimo candidato la possibilità di scegliere tra tre buste. Dentro non ci saranno domande o quiz, ma materiali di spunto: un testo, un documento, un progetto, un problema, un disegno, una fotografia. Da qui partirà il colloquio per l'esame orale.