Morto Francesco Morgante, il "re del salgemma"

E' morto l'avvocato Francesco Morgante, 93 anni, presidente e amministratore delegato della società "Italkali", azienda leader in Europa nella produzione di salgemma. La società, un tempo controllata dalla Regione, era stata privatizzata nel 2015 e acquisita da Morgante, che era già socio di minoranza con il 27% e ne aveva affidata la gestione.

Le miniere siciliane di Racalmuto e Realmonte in provincia di Agrigento e di Petralia in provincia di Palermo danno milioni di tonnellate di salgemma che Italkali lavora e vende per il 78% in Italia e 22% all'estero