Nel Siracusano, incendio nei pressi dell'autostrada: chiuso il tratto Avola-Noto. Fiamme anche a Eloro, coinvolte auto

Divampano gli incendi a Siracusa e provincia con i primi picchi di caldo. Oggi 8 squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nel domare i roghi. Il più importante all'altezza dell'autostrada Avola-Noto, infrastruttura al momento chiusa e lunghe code. In supporto ai vigili del Fuoco la Protezione civile di Siracusa ed il corpo forestale. Richiesti i mezzi aerei di spegnimento incendi.

Un altro grosso incendio è attualmente in corso all'interno del parcheggio Eloro, a Noto. Pare che in quest'ultimo caso ci siano auto coinvolte.