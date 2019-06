Siracusa, a fuoco una zona di campagna in via Santi Amato

A fuoco, intorno alle 14 di oggi pomeriggio, il fazzoletto di campagna di fronte le palazzina di via Santi Amato, nei pressi di via Italia 103. Le fiamme si sono estese facilmente, complice il vento caldo che da questa mattina soffia in città.

Il rogo è di dimensioni abbastanza importanti. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme