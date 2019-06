Siracusa, si introduce in casa della ex: arrestato uomo violento

La picchiava e la maltrattava da anni, ma lei inizialmente non lo denuncia sperando in un cambiamento di comportamento. Comincia così un lungo capitolo di violenze consumate tra le mura domestiche di una coppia, fino alla separazione dei due dai quali erano nati due bimbi di 7 e 3 anni.

Lui, già al centro di guai con la giustizia, avrebbe continuano con condotte violente, forse a causa anche della sua tossicodipendenza. A maggio scorso l'ex convivente lo lascia e lo denuncia.

Lui, siracusano di 37 anni, però, non ha mai accettato la fine della loro storia d'amore, tanto che nella notte si sarebbe introdotto di nascosto in casa di lei per aspettare il suo rientro. Insospettita, la donna ha chiamato la Polizia che lo ha sorpreso all'interno di una casetta di gioco dei bambini. L'uomo, nonostante le resistenze e le minacce alla donna, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio.