Lentini, non si ferma al posto di blocco della Polizia: denunciato 20enne

Nei giorni scorsi non si era fermato ad un posto di blocco della Polizia di Stato, poi è stato avvistato in un bar ed infine rintracciato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 20enne, originario della Repubblica Domenicana. Il ragazzo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, ed è stato segnalato all'Autorità competente