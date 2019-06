Carlentini, al setaccio contrada “Santuzzi”: segnalazioni e verbali

Controlli intensi dei Carabinieri delle zone di ritrovo giovanili, in particolare nella stagione estiva. Nel pomeriggio di ieri e per tutta la serata, al setaccio contrada “Santuzzi” di Carlentini, per il risultato di: 46 veicoli controllati, 95 persone identificate, 11 verbali contestati (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote) e segnalazione alla Prefettura di Siracusa di tre giovani trovati in possesso di dosi di marijuana e cocaina.

Inoltre, sono stati controllati tre esercizi pubblici: una sala giochi, una pizzeria ed un chiosco/bar, durante i quali il personale dell’Asp di Siracusa ha contestato violazioni di ordine amministrativo. Elevate contravvenzioni per 2mila euro. Sequestrati generi alimentari per cattivo stato di conservazione.