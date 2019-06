Ondata di calore su Siracusa, allerta della Protezione civile

Domani in provincia di Siracusa è previsto un livello di attenzione alta per il rischio di incendi e ondate di calore per una forte espansione dell'anticiclone nordafricano.

A diramare l'avviso il Dipartimento regionale di Protezione civile. Sono previste temperature molto elevate.

Si tratta della seconda ondata di calore, che dovrebbe protrarsi anche nei giorni a seguire.