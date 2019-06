Siracusa, Albert Español Lifante saluta l'Ortigia

Risoluzione del rapporto da parte dell'Ortigia con l'attaccante spagnolo Albert Español Lifante.

Albert ha disputato con la calottina biancoverde l'ultima stagione, contribuendo al raggiungimento della semifinale europea, al quarto posto in Coppa Italia e al quinto posto in campionato.

Un solo anno che però, come ha scritto lo stesso giocatore in un post su Instagram, gli ha fatto conoscere e apprezzare la grande passione della società e dei tifosi dell'Ortigia per questo sport e per questa squadra: “Ho imparato che non siete semplicemente una Società – ha affermato l'attaccante spagnolo - ma una famiglia con una storia bellissima. Amate l'Ortigia alla follia e con fedeltà e questo vi dà sempre la forza di farla crescere e di superare qualsiasi difficoltà. Grazie ragazzi per i successi imprevedibili ed i momenti bellissimi. Grazie sostenitori e tifosi per tirare sempre fuori la voce biancoverde, anche sotto la pioggia! “.