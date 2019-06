Siracusa, Lealtà e Condivisione: "Necessario un cambio di passo"

Un radicale e profondo cambio di passo rispetto al suo primo anno di attività. Questa la richiesta che Lealtà e Condivisione inoltra all'amministrazione comunale di Siracusa.

"La situazione generale della città - si legge in una nota- soprattutto in relazione alle condizioni di vita dei residenti nei quartieri periferici e in generale di tutti quei cittadini che non dispongono di risorse idonee a sopperire alla carenza di molteplici servizi, è assai critica. Problematiche fondamentali come quelle dell’igiene urbana, della mobilità, dell’edilizia scolastica, della manutenzione delle strade, dell’abusivismo dilagante nell’uso del suolo pubblico - prosegue - aspettano di essere organicamente affrontate e risolte; così come attendono di essere trattati con la dovuta organicità e tempestività i temi della inclusione sociale, della rigenerazione delle periferie, del turismo, della cultura, della gestione pubblica dei beni pubblici. Diamo comunque atto alla Giunta di avere assicurato, in condizioni politiche difficili (senza una maggioranza in Consiglio comunale), con risorse economiche assai ridotte e con una ormai cronica insufficienza dell’apparato amministrativo, una gestione ordinaria della cosa pubblica che ha risparmiato alla nostra città il rischio sempre incombente di un default finanziario che avrebbe ricadute rovinose per tutta la cittadinanza."

Lealtà e Condivisione si dice comunque disposta a dare il proprio contributo, anche nelle istituzioni, "mettendo a disposizione del governo della città competenze riconosciute che andranno adeguatamente valorizzate. e prospetta al sindaco Italia l'opportunità di valutare l’ingresso in giunta, in rappresentanza di Lealtà e Condivisione, di Rita Gentile, attuale consigliere comunale al posto di Giovanni Randazzo che ha annunciato le proprie dimissioni.