Sortino, controlli in tre ristoranti: 2 denunce e sanzioni per 6.000 euro

Tre ristoranti di Sortino sotto la lente d'ingrandimento dei controlli dei Carabinieri di Augusta e del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Asp.

In due delle tre attività, è stata sequestrate carne e salsiccia per un peso complessivo di circa 15 chili, poiché congelata arbitrariamente con mezzi e strumenti inidonei, tanto da farla ritenere in cattivo stato di conservazione.I titolari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Dal punto di vista amministrativo e sanitario, tutte e tre le attività sono state sanzionate, complessivamente per circa 6.000 euro, per la non corretta applicazione delle norme sull’autocontrollo alimentare.