Melilli,la deputata Daniela Ternullo: "Felice di essere tra i fondatori di Ora Sicilia"

"Sono onorata di essere tra i fondatori di questo nuovo contenitore politico che sono certa crescerà esponenzialmente nel prossimo futuro".

Si esprime così la deputata regionale di Melilli, Daniela Ternullo dopo la formazione del nuovo soggetto politico in seno all'Ars "Ora Sicilia".

"Ringrazio i colleghi del gruppo Popolari e Autonomisti - aggiunge - che sin dal primo momento mi hanno accolta con affetto e grande rispetto. Io però non sposo le persone ma i progetti, e in tal senso Ora Sicilia è il progetto politico in cui ho scelto di credere. Un’idea ambiziosa che punterà su innovazione, ambiente, sviluppo e sulla volontà di calibrare l’azione politica partendo dal nostro territorio e dalla voglia di riscatto dei siciliani".