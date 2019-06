Siracusa, progetto sull'Alzheimer: crowfounding su laboriusa.it

L’Alzheimer visto con gli occhi dei più piccoli: quelli degli alunni dell’Istituto comprensivo Salvatore Raiti di Siracusa, che grazie al progetto “Cuore NON mente” realizzeranno un cortometraggio che vedrà protagonisti gli anziani affetti da una delle patologie più diffuse in Italia.

Un’iniziativa – già online sulla piattaforma siciliana di crowdfunding www.laboriusa.it - che si pone l’obiettivo sociale e culturale di promuovere una corretta informazione e sensibilizzare sulla patologia che divora lentamente la memoria e annienta l’identità della persona e dei suoi affetti.

L’obiettivo da raggiungere in tre mesi è di 5mila euro a sostegno delle spese da affrontare per noleggiare le attrezzature per la realizzazione del corto, che diverrà poi oggetto di un percorso formativo sul tema, rivolto alle nuove generazioni. Il corto, inoltre, verrà diffuso attraverso festival cinematografici e grazie alla rete delle varie associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, diverrà strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la patologia.