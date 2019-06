Lentini, deve espiare 8 anni, 7 mesi e 25 giorni per incendio, rapina ed estorsione

Deve scontare 8 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione per per essere stato condannato per i reati di incendio, rapina ed estorsione.

Si tratta di Francesco Pappalardo, 35 anni, raggiunto da un ordine di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa. L’uomo era già ai domiciliari.