Augusta, rapina all'ufficio postale: arrestato un 34enne

E' stato rintracciato in poco tempo il presunto autore della rapina compiuta ieri mattina ai danni dela filiale delle Poste in Via Lavaggi, ad Augusta.

In azione un malvivente, che, minacciando il cassiere con una pistola, si è fatto consegnare il denaro in cassa, 150 euro, dileguandosi immediatamente. Fuori dall'ufficio è stato notato un uomo, che alla vista della Polizia, si è dato alla fuga. Inseguito, bloccato e arrestato, Andrea Musumeci, 34 anni, è stato trovato in possesso di una scacciacani, tipo revolver, priva del tappo rosso, e 150 euro in contanti, poco prima asportati dall’Ufficio Postale.