Siracusa, in arrivo i 4 solarium pubblici, ma da luglio in poi

Saranno montati, seppur con notevole ritardo rispetto all'inizio della stagione balneare, da metà luglio in poi, i quattro solarium pubblici a Siracusa, da Forte Vigliena, allo Sbarcadero, da Mazzarrona ai ‘Ru Frati, .

Si è infatti resa necessaria l'approvazione di una variazione di bilancio pari a 135.000 euro a fronte dei soli 25.000 euro disponibili.

L'inghippo si è verificato in occasione dell'approvazione del bilancio a dicembre scorso, quando fu eliminata la voce "spese di rappresentanza" senza accorgersi che al suo interno erano inserite le risorse economiche per provvedere alla realizzazione e al montaggio delle 4 strutture.

Il 14 giugno scorso, dopo l'approvazione il 6 giugno di una mozione da parte del Consiglio comunale con la quale si disponeva di utilizzare una parte delle entrate incassate con l'imposta di soggiorno fosse destinata alla realizzazione dei solarium, la giunta ha approvato la variazione al bilancio di gestione 2019 e al bilancio di previsione con immediata esecuzione.

Una volta esperito questo passaggio necessario, adesso si dovrà procedere all'appalto delle operazioni di montaggio per le 4 struture.