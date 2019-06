In provincia di Siracusa lavoratori dipendenti insoddisfatti: 100° posto nella graduatoria nazionale

Se la Sicilia è ultima con la Campania nella graduatoria per lavoratori soddisfatti del proprio impiego, la provincia di Siracusa è la penultima tra le province siciliane. Peggio di quella aretusea fa solo la provincia di Messina. Questo quanto stabilisce un’indagine dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che riguarda i 208 e secondo la quale in Italia più di un occupato su due si dichiara altamente soddisfatto del proprio lavoro.

Per la provincia di Siracusa, che occupa il 100° posto nella classifica generale, invece, è tutta un'altra storia: in tutti i parametri presi in considerazione il risultato non cambia e rimane negativo: sul fronte del "Guadagno" 83ma posizione col il 27,7% di altamente soddisfatti; 100° posto nella categoria "Clima e relazioni di lavoro" con il 44% di soddisfatti; si scala un po' la graduatoria per "Opportunità di carriera" con un 65° posto ma con una percentuale troppo bassa di soddisfatti: solo il 27,1%. Invece 93° posto per "Numero di ore lavorate" con il 37,1% di soddisfatti; nella "Stabilità del lavoro" 99° posto con il 39,3% di soddisfatti; per "Tempi di percorrenza casa-lavoro" 104ma posizione con il 48,6% di soddisfatti ed infine nel parametro "Interesse per il lavoro" 105ma posizione con il 47,6% dei lavoratori altamente soddisfatti.

Vanno meglio le altre province siciliane con Trapani al 44° posto (58,9%), Caltanissetta al 51° (58%), Agrigento al 58° (56,5%), Ragusa al 72° (53,9%), Palermo all’83° posto (50,7%), Catania al 90° (47,4%), Messina in coda con il 107° posto (31%).