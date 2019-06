Augusta e Lentini, nei Pronto soccorso opere d'arte degli studenti

Gli studenti del Liceo Artistico P.L. Nervi di Lentini sono gli autori delle opere che sono state collocate nelle sale d’attesa dei pronto soccorso degli ospedali Muscatello di Augusta e di Lentini. Questa mattina le cerimonie di scopertura delle opere artistiche.

Le opere sono state realizzate su pannelli di compensato di betulla, nove in tutto, sei per l’ospedale di Augusta e tre per quello di Lentini, di diverse misure da 1,50 m x 1,25 i più piccoli, a 2,50 x 1,80 m. il più grande. Per la loro realizzazione sono stati eseguiti lavori di gruppo ed individuali.

A loro è arrivato il ringraziamento del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra_“Grazie per questa preziosa collaborazione che unisce le Istituzioni pubbliche, i Comuni, le Scuole, l’Azienda sanitaria, in un processo di umanizzazione delle cure che fa parte di un percorso il cui obiettivo è avvicinare le strutture sanitarie alle persone, che vede i pazienti come essere umani, parte integrante e privilegiata del sistema sanitario, con i suoi operatori che fanno di tutto per venire incontro alle esigenze delle persone e rendere più gradevole la loro permanenza negli ambienti di cura”.