Siracusa, campagna antincendio: il sindacato chiede incontro all'Ispettorato del lavoro

Chiesto un incontro urgente all’Ispettorato del lavoro per affrontare la problematica della campagna antincendio.” A chiederlo sono Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.

"Tarda ad arrivare - si legge in una nota del sindacato unitario - l’accordo tra i sindacati di categoria e il Comando del corpo forestale sull’organizzazione del lavoro che, in questo momento, penalizza i lavoratori. Come al solito, la fase organizzativa è partita in ritardo – commentano i segretari generali di Fai, Flai e Uila territoriali, Sergio Cutrale, Domenico Bellinvia e Gianni Garfì – Ci sono degli aspetti che vanno concordati su base provinciale, per risolvere i problemi legati agli orari di lavoro, alla diminuzione della retribuzione mensile, allo sforamento dell'orario ordinario giornaliero e alle pause intermedie al lavoro straordinario oltre i limiti di legge, e per finire i problemi di sicurezza".