Siracusa, domenica Triathlon sprint: oltre 150 partecipanti

E' prevista la partecipazione di oltre 150 atleti da tutta l'Italia e dall'estero alla seconda edizione del Triathlon sprint città di Siracusa, gara valevole per il campionato italiano FiTri di triathlon sprint.

La gara prenderà il via alle 8 dalla spiaggia prospiciente il belvedere di Largo Aretusa e si articolerà con una prima frazione, ovvero quella di nuoto, della lunghezza di 750 metri che partirà dai sette scogli proseguendo in direzione sud-est fino a circa metà lungo mare Alfeo. La frazione ciclistica di circa 20km, si articolerà su un tracciato con una ascendenza quasi nulla che presenta un susseguirsi di curve che impegneranno gli atleti in continui rilanci. Il tracciato podistico della lunghezza di 5 chilometri, invece, attraverserà passeggio Adorno e il lungomare della Marina con giro di boa di porta Marina e Fonte Aretusa.

"Queste gare - dichiara l'assessore allo sport Nicola Lo Iacono - rappresentano l'occasione per far conoscere la città e richiamare turisti dal territorio nazionale ed internazionale".