Siracusa, Polizia turistica: in un mese e mezzo 5 denunce e 7 verbali a guide turistiche abusive

Il bilancio di un mese e mezzo di attività, il primo, la sezione di Polizia turistica istituita, sotto il comando dell'ispettore Corrado Caruso, riporta 5 denunce per reati di vario genere (due per truffa ai turisti, due parcheggiatori abusivi e una per maltrattamento di animali), 7 verbali a carico di guide turistiche abusive, 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico e 69 per sosta irregolare. Sono state 120 le multe per violazioni del codice ella strada.

Oltre a ciò è stata svolta un'intensa attività di monitoraggio sul rispetto del decoro urbano: in via Vittorio Veneto, via del Teatro, via Trento, via Zummo e riva della Darsena sono stati fatti rimuovere, e in qualche caso sostituire, fioriere e altri elementi di arredo urbano danneggiati: Alla Marina, in collaborazione con gli operatori economici, sono stati ripuliti gli spazi verdi.

"A poco più di un mese dall'istituzione della sezione – afferma l'assessore al Centro storico e al decoro urbano, Giusy Genovesi – non posso che esprimere soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto giornalmente dagli agenti, senza trascurare l'opera di sensibilizzazione messa in campo nei confronti di cittadini e operatori commerciali. È un percorso appena iniziato – conclude l'assessore – che mi propongo di estendere a tutti i quartieri al fine di garantire conoscenza delle regole e controllo nell'applicazione delle stesse”.