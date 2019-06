Siracusa, il Premio Artisti di Sicilia è andato a Sax Nicosia

Dopo Ficarra e Picone nel 2017 e Roy Paci nel 2018, quest'anno la menzione speciale che Assostampa Siracusa, assegna ad un attore siciliano in scena al Teatro greco, è andata a Sax Nicosia, Menelao nell’Elena di Euripide portata in scena da Davide Livermore.

Nella carriera di Sax Nicosia teatro, cinema, televisione, opera lirica e radio.

"Mio nonno diceva che chi nasce tondo non può morire quadrato – ha detto Sax Nicosia subito aver ricevuto il premio dalle mani del presidente della Fondazione Inda, Francesco Italia, e del segretario provinciale di Assostampa, Prospero Dente – Il mio tondo è quello di essere un entusiasta di natura. E dopo venti anni di carriera, debuttare nella terra dove sono nato, in questo teatro e con una compagnia di essere umani straordinari, è un’emozione indescrivibile a parole. Il mio lavoro è una dichiarazione d’amore al mondo. E io – ha concluso rivolgendosi alle 5 mila persone presenti – vi amo tutti, perché se così non fosse non si può fare questo lavoro.”

Il premio principale, l’edizione 2019 Stampa Teatro, verrà assegnato il prossimo 5 luglio, al termine delle segnalazioni dei critici teatrali delle maggiori testate nazionali e regionali accreditati.