Siracusa, mini festa abusiva nella piscina della Cittadella: denunciati in 4

Si sono introdotti abusivamente all'interno della piscina piscina della “Cittadella dello Sport” di via Concetto Lo Bello, e avrebbero dato vita ad una sorta di mini festa con tanto di musica ad alto volume. Si tratta di 4 giovani, fra i 19 e 31 anni, di cui 2 maschi e 2 femmine, denunciati dai Carabinieri. All'interno della struttura, i giovani avrebbero anche attivato l’impianto audio per diffondere musica. Ulteriori accertamenti saranno effettuati all’interno della struttura per verificare eventuali danneggiamenti.