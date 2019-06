Fisco, trovati 13.285 evasori totali: un milione e mezzo di verifiche

Scoperti tra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2019 13.285 evasori totali, che hanno evaso 3,4 mld di Iva,e 42.048 lavoratori in nero o irregolari.Denunciati 8.032 datori di lavoro.Così la Guardia di Finanza,in occasione del 245esimo anniversario del Corpo. Contestati 15.976 reati fiscali e denunciate 18.148 persone, di cui 525arrestate.Avanzate richieste di sequestri per 9,3 mld ed eseguite misure patrimoniali per 1,5 mld. Illeciti commessi da circa 8.000 dipendenti dello Stato hanno causato danni all'erario per 6 mld.