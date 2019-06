Arriva al Circolo Canottieri Ortigia l'esterno montenegrino Stefan Vidovic

Arriva al Circolo Canottieri Ortigia, a titolo definitivo, l'esterno montenegrino Stefan Vidovic, proveniente dalla formazione ungherese del Debrecen. Il giocatore ha sottoscritto un contratto annuale.

Vidovic, classe 1992, è cresciuto nello Jadran Herceg Novi, squadra montenegrina nella quale ha militato fino al 2017, prima di trasferirsi in Ungheria, al Debrecen, dove ha disputato le ultime due stagioni. In quella appena conclusa, peraltro, ha giocato in squadra insieme all'altro nuovo giocatore dell'Ortigia, Giorgio La Rosa. Nella sua carriera anche una parentesi nel campionato estivo maltese nelle fila del Neptunes.

Per quel che riguarda il palmarès personale, l'esterno montenegrino ha raccolto successi sia a livello di club che con la nazionale del Montenegro, di cui è uno dei punti di forza. Con lo Jadran Herceg Novi, Vidovic ha vinto 6 campionati e 7 coppe nazionali, oltre a una Lega Adriatica, mentre con il Montenegro nel 2018 ha conquistato la World League, manifestazione in cui in passato ha vinto anche un argento e due bronzi.