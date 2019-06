Attacchi in Iran, Trump prima dice sì e poi torna indietro

Avrebbe cambiato idea il presidente americano Donald Trump che, prima ha approvato attacchi militari mirati contro l'Iran dopo il drone Usa abbattuto, e poi ha fatto un passo indietro. A dirlo è il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali alle 19 di ieri ora locale (l'1 di oggi in Italia) i funzionari militari e diplomatici erano in attesa dell'attacco dopo l'intenso dibattito delle ore precedenti alla Casa Bianca. L'operazione era nella fasi iniziali quando è arrivato il contrordine