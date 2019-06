Siracusa, raccolta differenziata: Alfredo Foti: "Si consegnino a tutti mastelli e carrellati"

La consegna di mastelli e carrellati per la raccolta differenziata dei rifiuti sono ancora un problema per molti siracusani.

A sollevare il problema è Alfredo Foti della direzione provinciale del Pd.

"Mi sorprende - afferma - come un fatto così importante per il decoro ed il funzionamento del sistema di raccolta differenziata porta a porta, sia di fatto ignorato o quasi dal Consiglio Comunale. Se vogliamo contribuire al decoro della nostra città, noi cittadini dobbiamo essere messi nelle migliori condizioni per farlo. Mi auguro - conclude - che al più presto tutti siano messi nelle condizioni tecniche e logistiche di poter differenziare senza doverlo fare con mezzi di fortuna".

Da qui l'invito rivolto al Consiglio Comunale ad esercitare la sua funzione di controllo ed indirizzo sulla questione.