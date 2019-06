Priolo, alloggi popolari e una struttura sportiva in via Vitaliano Brancati

L’area di via Vitaliano Brancati, nei pressi di via Pindemonte, a Priolo, sarà riqualificata. Non solo alloggi, ma anche servizi utili al territorio.

Oggi è stato siglato il protocollo definitivo tra amministrazione comunale e Iap, l’Istituto Autonomo Case Popolari tra il sindaco Pippo Gianni e il Commissario Straordinario Iacp, Antonio Lutri.

Saranno costruite 3 palazzine da 6 alloggi, per un totale di 18 nuove abitazioni. Accanto sarà realizzata una struttura tensostatica sportiva fruibile da tutti.

“Solo in questo modo - ha detto il Commissario Straordinario, Antonio Lutri - si potrà’ vivere il territorio, scongiurando che la zona diventi un quartiere dormitorio”.

“ Un modo concreto - ha commentato il primo cittadino - per evitare isolamento ed emarginazione degli abitanti".

I nuovi alloggi e il centro sportivo, secondo le previsioni dei tecnici Iap, dovrebbero essere consegnati alla città nell’arco di un anno e mezzo.