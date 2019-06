Noto, chiuso momentaneamente il rifugio per cani di contrada Volpiglia

Chiuso provvisoriamente il rifugio per cani di contrada Volpiglia per lavori di straordinaria manutenzione. L'Amministrazione ha avviato contestualmente il trasferimento dei cani presenti in altre strutture idonee e convenzionate.

"L’imminente avvio dei lavori di manutenzione all’interno della struttura di contrada Volpiglia - spiegano il nuovo assessore al Randagismo Salvo Cutrali e il sindaco Corrado Bonfanti - rende necessario questo provvedimento. Lavori che consentiranno il miglioramento della struttura di accoglienza per animali e la realizzazione di un rifugio sanitario in grado di erogare servizi veterinari di qualità, d’intesa con il Dipartimento Veterinario dell’Asp di Siracusa. Il momentaneo blocco della struttura ci obbliga ad accelerare l’iter di approvazione di un apposito regolamento comunale che, tra l’altro, agevolerà le adozioni degli animali attraverso un meccanismo che prevede anche delle premialità".