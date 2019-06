Floridia, A.S.D.G. Hobby Sport compie 40 anni: due giorni di festeggiamenti in Piazza del Popolo

Una mostra fotografica interattiva, da venerdì a domenica, dal titolo Ricordi al Palazzo Raeli, in Piazza del Popolo, a Floridia per festeggiare i 40 anni di attività dell'A.S.D.G. Hobby Sport

Domenica sera saliranno sul palco le centinaia di atlete delle varie discipline sportive per uno spettacolo che racconterà il cammino dei 40 anni di attività attraverso esibizioni messe in scena dalle attuali atlete, piccole e grandi, ma anche dalle ex allieve richiamate sul palco per omaggiare un legame mai scomparso.