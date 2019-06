Siracusa, Valenti: "Installare un punto informazioni turistico vicino la stazione"

Installare un punto informazioni turistico nei pressi della stazione per fornire ai turisti un altro punto di riferimento che non sia solo la biglietteria, che viene inondata di richieste alle quali non sempre può dare risposta. A proporlo è Alessandro Valenti, segretario generale della FIT Cisl Siracusa.

"Colleghi pronti e cortesi verso qualsiasi richiesta – dice Valenti – ma è normale che non possono assolvere a questo compito in maniera continua. Le richieste sono tra le più disparate; orari autobus, informazioni su come raggiungere Ortigia o il parco archeologico, collegamenti per i centri della provincia o del sud est, così come sugli spettacoli classici. C’è, insomma, - conclude il segretario della FIT – che gli enti competenti si attrezzino e organizzino dei punti informazione stabili, almeno in questo periodo estivo e di grande traffico".