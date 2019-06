Siracusa, l'ingegnere Riili: "Area Tremmilia per nuovo ospedale ricade nel Parco Archeologico"

Rientra nei “perimetratori” del Parco Archeologico di Siracusa l'area indicata nella relazione stesa dai tecnici della Regione siciliana per il nuovo ospedale (quella in zona Tremmilia).

A dirlo è il Presidente di Ance Siracusa, Massimo Riili.

"Le zone di rispetto dell’area archeologica -dice Riili - ingesseranno senza scampo ampie zone degradate della città, come il comprensorio di Viale Ermocrate e la zona alta della Pizzuta, nelle quali, contrariamente a quanto sostiene l’Assessore Granata che, evidentemente, ha letto frettolosamente la normativa del Parco, è categoricamente vietato “realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” cosicché le oscenità oggi esistenti in questi pezzi di città sono desinate a rimanere in eterno, a sugellare una demenziale tutela della contigua zona archeologicamente sacra".

Ance, infine, chiede al Presidente Musumeci di mettere nero su bianco una nuova perimetrazione e diverso regolamento "pensati per riuscire a coniugare effettivamente tutela di quanto di realmente prezioso dispone Siracusa, con l’altrettanto prezioso sviluppo sostenibile del tessuto sociale e materiale della città" - conclude Riili.