Siracusa, lite a mano armata: denunciati in due

Avrebbero acceso un litigio in piazza Dolomiti a Siracusa, sedato solo dall'arrivo della Polizia di Stato. Gli agenti hanno denunciato N.A., di 45 anni, per porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere (asta in metallo di 60 centimetri) e N.F., di 42 anni, per il reato di lesioni personali. Quest’ultimo durante la lite ha colpito al volto il suo contendente provocandogli lesioni guaribili in 30 giorni.