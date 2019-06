Siracusa, Caritas e Confcommercio insieme in un progetto di inserimento lavorativo

Quindici tirocini di inserimento lavorativo presso aziende siracusane saranno finanziati dalla Caritas Diocesana nell'ambito del progetto "Lbor ergo sum, sviluppato in collaborazione con la Confcommercio, con l'Ordine dei Consulenti del lavoro e con l'Ufficio provinciale del lavoro.

Confcommercio si è occupata di individuare i migliori matching domanda/offerta, l'Ordine dei consulenti del lavoro hanno curato gli aspetti tecnico-fiscali e l'ufficio del Lavoro ha la supervisione del progetto.

Le aziende dovranno occuparsi solo delle coperture assicurative e delle visite mediche di idoneità al lavoro mentre la Caritas provvederà al rimborso mensile di 500 euro per progetti di 24 ore settimanali.

Il progetto prevede un altro biennio di sperimentazione.

Il termine dei percorsi formativi è previsto per il 23 dicembre. Le aziende potranno chiedere una proroga per ulteriori sei mesi o procedere, questo è l'auspicio, all'assunzione dei tirocinanti.