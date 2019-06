Siracusa, bancarotta fraudolenta: sequestrato il centro commerciale cinese H&Y

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sequestrato cinque società e sette centri commerciali a Palermo, Bagheria, Carini e Siracusa gestiti da cinesi. Il valore dei beni è di 8 milioni di euro.

Il provvedimento preventivo d’urgenza è stato emesso dalla procura di Termini Imerese. È stato disposto anche il sequestro “per equivalente” per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro. I rappresentanti legali delle società tutti cinesi sono accusati di reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e auto-riciclaggio.

Tra i centri commerciali sequestrati ci sono: il centro commerciale di Bagheria Z&H, il centro commerciale di Mondello Z&H, quello della Guadagna, il centro commerciale della New Star Z&H di via Generale di Maria a Palermo, quello di via Ugo La Malfa Y&H e quello di Siracusa H&Y.

Gli indagati avrebbero accompagnato al fallimento la società originaria, riuscendo a sottrarsi al pagamento dei debiti nei confronti di fornitori, dell’Erario e di alcuni dipendenti. Gli indagati hanno anche schermato la formale proprietà dei beni facenti parte del complesso aziendale della società fallita, impedendone così l’aggressione da parte dei creditori. Il sequestro preventivo è stato disposto con urgenza dalla procura di Termini Imerese.