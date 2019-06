Siracusa, rientra l'emergenza rifiuti: aperta di nuovo la discarica, torna regolare il conferimento della spazzatura

Riapre l’impianto di Sicula Trasporti dove viene conferita la frazione indifferenziata del Comune di Siracusa: rientra così l'allarme rifiuti, diffuso ieri, quando la Tekra aveva annunciato che non avrebbe potuto raccogliere l’indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche, svuotare i cassonetti stradali e procedere alla bonifica di micro e macro discariche.

Subito dopo il sindaco Francesco Italia aveva firmato un'ordinanza con la quale vietava il conferimento dei rifiuti indifferenziati per 24 ore e fino alla fine delle criticità.

Si temeva che il tutto non sarebbe rientrato in tempi stretti, ma invece per fortuna la situazione è tornata alla normalità.