"L'American Dream è tornato", Trump lancia la campagna per il 2020

"L'American Dream è tornato": gli Stati Uniti e la loro economia sono "l'invidia del mondo". E per questo Donald Trump chiede di restare alla Casa Bianca per altri quattro anni, "per cementare" i progressi compiuti, per "finire il lavoro" iniziato. Dalla Florida, la "mia seconda casa", il tycoon lancia ufficialmente la sua campagna elettorale per il 2020, impegnandosi a portare avanti la politica dell'America First e combattere l'immigrazione illegale. Insomma a 'Mantenere l'America Grande', ovvero 'Keep America Great', lo slogan delal sua campagna.