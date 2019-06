Siracusa, trasporto alimenti malconservati: denuncia e sanzione

Pasta surgelata trasportata su un autocarro senza osservare la corretta temperatura di conservazione. La scoperta è stata fatta dalla Polizia stradale di Siracusa nel corso di controlli sulle condizioni del trasporto di sostanze alimentari lungo la rete stradale di competenza.

Durante un controllo è emersa una grave anomalia nella modalità di trasporto: all’interno del vano di carico del veicolo si trovava pasta surgelata trasportata a +12 gradi mentre nell'etichetta del prodotto era indicata come temperatura - 18 gradi.

Da qui la denuncia del conducente del veicolo e la sanzione di 6.000 euro per il titolare della ditta che effettuava il trasporto. La pasta è stata sequestrata e poi ne è stata ordinata la distruzione su disposizione della Procura della Repubblica.

Nelle prossime settimane i servizi di controllo saranno ulteriormente intensificati, visto non si tratterebbe di un caso isolato.