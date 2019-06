Siracusa, edifici degradati: i consiglieri Russoniello e Trigilio chiedono di recepire la nuova norma sulla messa in sicurezza

Individuare i condomini degradati o inadempienti e dichiararne, con ordinanza, la situazione di pericolo affinché si possano mettere in sicurezza in tempi rapidi. Così i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Roberto Trigilio e Silvia Russoniello, chiedono all'amministrazione di recepire la nuova norma sulla messa in sicurezza degli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

"Nella cosiddetta Sblocca – cantieri è stato inserito un articolo che prevede l’obbligo per il Sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere all’autorità giudiziaria la nomina di un amministratore che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale", spiega Trigilio, primo proponente.

"La richiesta può essere effettuata nelle situazioni in cui non un condominio non assuma spontaneamente i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la delibera assembleare adottata non viene poi eseguita", aggiungo i due consiglieri pentastellati.