Siracusa, “Rottamazione ter”: disco verde dai revisori sulla proposta di regolamento

Sì del collegio dei revisori legali sul regolamento per la definizione agevolata dei tributi non versati al Comune fino al 2017 e per i quali è stata già emessa ingiunzione di pagamento, la cosiddetta “rottamazione ter” prevista dal “decreto crescita”.

I revisori legali hanno inoltre invitato a rivedere i termini per la presentazione delle istanze, previsto per il 15 luglio, che sarebbe incompatibile con i tempi per l'approvazione della proposta, entro l'1 luglio, e di pubblicazione della stessa.

“Esprimo compiacimento – afferma il presidente del consiglio comunale Moena Scala – poiché si sblocca l'iter di un provvedimento che l'Amministrazione aveva già esitato il 5 giugno, sul quale c'è attesa da parte dei cittadini e che era stato sollecitato da numerosi consiglieri comunali, anche nella seduta di lunedì scorso. Certo, i tempi sono stretti ma ho già convocato la conferenza dei capigruppo per lunedì prossimo alle 9 affinché l'atto possa approdare in aula nei giorni immediatamente successivi come previsto dal regolamento del Consiglio”.

La proposta, stilata dall'Ufficio tributi, riprende i contenuti del “decreto crescita” e fissa l'iter per pagare senza sanzioni di legge, e con la possibilità di rateizzarli, i tributi non versati ma gravati da ingiunzione. Sarà possibile sanare anche i tributi già in corso di pagamento prima del decreto del Governo e quelli per i quali c'è pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria.