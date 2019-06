Siracusa, lavori di manutenzione in discarica: stop al conferimento dei rifiuti indifferenziati per 24 ore e fino alla fine delle criticità

Stop al conferimento dei rifiuti indifferenziati per 24 ore e fino alla fine delle criticità. A firmare l'ordinanza che contiene il divieto, questa mattina, in sindaco Francesco Italia, a seguito del disguido che si è verificato nel servizio di igiene urbana.

L'azienda Tekra srl, infatti, ha annunciato che non sarà possibile raccogliere l’indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche, svuotare i cassonetti stradali e procedere alla bonifica di micro e macro discariche.

Il motivo della mancata ottemperanza del servizio è un problema all’impianto di Sicula Trasporti dove viene conferita la frazione indifferenziata del Comune di Siracusa.

Peraltro, l'azienda stessa ha spiegato a SiracusaPost.it che il mancato espletamento del servizio potrebbe durare anche qualche giorno, ma di questo nulla è certo perchè Sicula Trasporti non ha ancora provveduto a comunicare il tipo di guasto all'impianto.

Il divieto di conferimento vale sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Previste sanzioni che chi non rispetta l'ordinanza.

Secondo voci di corriodio, pare che i tempi dell'emergenza potrebbero prolungarsi per più di 24 ore.